Non solo Maria Elena Boschi Rimpasto | fuori tutti i nomi | un incubo | torna l' ex ministra-disastro?

(Di domenica 29 novembre 2020) Le voci dia parole sono state smentite dai principali esponenti del governo presieduto da Giuseppe Conte, ma in realtà quello che viene descritto in maniera dispregiativa come “chiacchiericcio” ha più di un fondo di verità. Tanto che oggi il Corriere della Sera ha insistito sull'argomento, svelando che nella maggioranza giallorossa in realtà non si parla d'altro: c'è cautela a esporsi pubblicamente perché il premier sta facendo resistenza, non vorrebbe cambiare più di un ministro (al massimo due), in più eviterebbe volentieri che a entrare nella squadra dell'esecutivo siano i leader dei partiti, ovvero Nicola Zingaretti e Matteo Renzi. Il primo non ci pensa granché, mentre il secondo è descritto desideroso di un dicastero in più per Italia Viva, che potrebbe poi essere assegnato a...