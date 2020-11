Noi Campani, Mastella annuncia l’organizzazione regionale: “Pronti per la sfida delle Comunali” (Di domenica 29 novembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “Siamo pronti per la sfida delle Comunali. Noi Campani sarà determinante in molte realtà per la vittoria del modello De Luca alle amministrative”. Clemente Mastella nel giorno dell’annuncio dell’organigramma campano del movimento che alle ultime regionali ha eletto due consiglieri, rilancia un chiaro monito alla coalizione che guida la Campania: “A Benevento siamo il primo partito, saremo determinanti a Caserta e Napoli, faremo la lista anche a Salerno e presenteremo liste in tutte le realtà a sistema proporzionale in Campania. Ma se qualcuno immagina di condizionare le alleanze vorrà dire che agiremo di conseguenza. Il nostro modello è quello vincente di De Luca delle Regionali, chi vuole procedere diversamente lo dica subito”. Nel ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 29 novembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “Siamo pronti per laComunali. Noisarà determinante in molte realtà per la vittoria del modello De Luca alle amministrative”. Clementenel giorno dell’annuncio dell’organigramma campano del movimento che alle ultime regionali ha eletto due consiglieri, rilancia un chiaro monito alla coalizione che guida laa: “A Benevento siamo il primo partito, saremo determinanti a Caserta e Napoli, faremo la lista anche a Salerno e presenteremo liste in tutte le realtà a sistema proporzionale ina. Ma se qualcuno immagina di condizionare le alleanze vorrà dire che agiremo di conseguenza. Il nostro modello è quello vincente di De LucaRegionali, chi vuole procedere diversamente lo dica subito”. Nel ...

