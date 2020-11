Nihat Aydin è il padre si Sanem in Daydreamer, ma sapete chi presta la voce all’attore? Ecco chi si nasconde dietro la voce italiana di Nihat (Di domenica 29 novembre 2020) La serie tv turca “Daydreamer – le ali del sogno”, è diventato durante quest’anno un evento immancabile per milioni di appassionati, che durante il corso dei numerosi episodi, si sono ritrovati completamente immersi nelle vicende della giovane coppia protagonista. La storia tra Can e Sanem, tra colpi di scena, tradimenti, scene d’amore e tanti altri alti e bassi, sono riusciti a rubare totalmente la scena e prendersi un ruolo di merito nel palinsesto televisivo italiano. Foto: Instagram/Erkenci.kus I due attori protagonisti hanno riscosso un gran successo, ma anche tutti gli altri personaggi della soap hanno avuto un ruolo importante nella dinamica della storia.Tra i molti personaggi che la serie ci ha offerto non possiamo dimenticare Nihat Aydin, interpretato da Berat ... Leggi su virali.video (Di domenica 29 novembre 2020) La serie tv turca “– le ali del sogno”, è diventato durante quest’anno un evento immancabile per milioni di appassionati, che durante il corso dei numerosi episodi, si sono ritrovati completamente immersi nelle vicende della giovane coppia protagonista. La storia tra Can e, tra colpi di scena, tradimenti, scene d’amore e tanti altri alti e bassi, sono riusciti a rubare totalmente la scena e prendersi un ruolo di merito nel palinsesto televisivo italiano. Foto: Instagram/Erkenci.kus I due attori protagonisti hanno riscosso un gran successo, ma anche tutti gli altri personaggi della soap hanno avuto un ruolo importante nella dinamica della storia.Tra i molti personaggi che la serie ci ha offerto non possiamo dimenticare, interpretato da Berat ...

IbooFan : RT @sofitalkss: Ibrahim adesso faccio una poesia stile nihat aydin per te i isterico (senti non so che cosa scrivere con sta lettera) b ba… - ibo75811059 : RT @sofitalkss: Ibrahim adesso faccio una poesia stile nihat aydin per te i isterico (senti non so che cosa scrivere con sta lettera) b ba… - ibomylv41 : RT @sofitalkss: Ibrahim adesso faccio una poesia stile nihat aydin per te i isterico (senti non so che cosa scrivere con sta lettera) b ba… - sofitalkss : Ibrahim adesso faccio una poesia stile nihat aydin per te i isterico (senti non so che cosa scrivere con sta letter… -

Ultime Notizie dalla rete : Nihat Aydin DayDreamer, trame turche: Mevkibe e Nihat credono che Emre abbia un'amante Blasting News Italia Daydreamer, anticipazioni 29 novembre: Can parte con Polen?

L’arresto di Aylin e Fabbri farà felice Can a metà. Il giovane, infatti, contestualmente a questi fatti, ha scoperto il segreto di Sanem, ovvero che ha venduto il profumo alli ...

Daydreamer anticipazioni: CAN e YIGIT tornano a incontrarsi e…

La prima stagione di Daydreamer – Le Ali del Sogno si concluderà con uno spiacevole colpo di scena: a causa degli intrighi mossi da Huma (Ipek Tenolcay) e l’editore Yigit (Utku Ates), Can Divit (Can Y ...

L’arresto di Aylin e Fabbri farà felice Can a metà. Il giovane, infatti, contestualmente a questi fatti, ha scoperto il segreto di Sanem, ovvero che ha venduto il profumo alli ...La prima stagione di Daydreamer – Le Ali del Sogno si concluderà con uno spiacevole colpo di scena: a causa degli intrighi mossi da Huma (Ipek Tenolcay) e l’editore Yigit (Utku Ates), Can Divit (Can Y ...