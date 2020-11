Nigeria | i jihadisti di Boko Haram sgozzano 110 contadini | uccisi mentre stavano lavorando

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 29 novembre 2020) Non si sa quanti siano i dispersi e nemmeno i feriti. Ma almeno dieci donne sono state rapite e almeno 110sgozzati sabato 28 novembre daidi, che li hanno attaccati in, nei campi di riso dovenei pressi del villaggio di Koshobe. Uomini e donne che erano venuti dallo Stato di Sokoto, nellaNord-occidentale, lontano mille chilometri, alla ricerca di lavoro. “È l’attacco più violento contro civili innocenti quest’anno”, ha denunciato Edward Gallon, il coordinatore delle Nazioni Unite per le questioni umanitarie nel Paese. L’agguato è avvenuto sabato e in un primo momento si era parlato di 43 morti, poi il numero delle vittime è salito a 70 e ancora a 110, ma è tutt’altro che definitivo. Il ...