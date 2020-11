Nigeria, attacco jihadista in un villaggio: almeno 110 morti (Di domenica 29 novembre 2020) almeno 110 civili sono stati uccisi ieri nel villaggio di Koshobe, nel nord est agricolo della Nigeria, da una banda del movimento jihadista Boko Haram, secondo quanto riferisce il coordinatore umanitario dell’Onu in Nigeria Edward Kallon. Gli uomini armati sono arrivati in moto e hanno colpito in modo brutale donne e uomini che si trovavano al lavoro nei campi del villaggio, ha spiegato Kallon. “almeno 110 civili sono stati uccisi con crudeltà, e numerosi altri sono stati feriti durante l’attacco”, ha aggiunto. Quello avvenuto nel giorno delle elezioni locali nello stato del Borno è uno degli attacchi con il bilancio più grave nella regione, alle prese da 11 anni con i crudeli attacchi del movimento Boko Haram, che hanno già provocato oltre 36 mila ... Leggi su tpi (Di domenica 29 novembre 2020)110 civili sono stati uccisi ieri neldi Koshobe, nel nord est agricolo della, da una banda del movimentoBoko Haram, secondo quanto riferisce il coordinatore umanitario dell’Onu inEdward Kallon. Gli uomini armati sono arrivati in moto e hanno colpito in modo brutale donne e uomini che si trovavano al lavoro nei campi del, ha spiegato Kallon. “110 civili sono stati uccisi con crudeltà, e numerosi altri sono stati feriti durante l’”, ha aggiunto. Quello avvenuto nel giorno delle elezioni locali nello stato del Borno è uno degli attacchi con il bilancio più grave nella regione, alle prese da 11 anni con i crudeli attacchi del movimento Boko Haram, che hanno già provocato oltre 36 mila ...

