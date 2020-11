Netflix, le novità di dicembre: arriva Meryl Streep e torna Sabrina vita da Strega (Di domenica 29 novembre 2020) Dall’arrivo di Meryl Streep nel film The Prom di Ryan Murphy al ritorno di Sabrina vita da Strega con la quarta stagione: al di là dei classici natalizi che non mancano mai, ecco l’intero catalogo di Netflix di dicembre. Netflix, catalogo dicembre: le novità venerdì 4 dicembre Big Mouth 4 (Serie Tv originale – Stagione 4) Selena La Serie (Serie Tv originale – Stagione 1) Mank (Film) Leyla Everlasting (Film) sabato 5 dicembre Detention La serie (Serie Tv originale – Stagione 1) martedì 8 dicembre Mr Iglesias 3 (Serie Tv originale – Stagione 3) mercoledì 9 dicembre L’incredibile storia dell’isola delle rose (Film) venerdì 11 dicembre The ... Leggi su biccy (Di domenica 29 novembre 2020) Dall’arrivo dinel film The Prom di Ryan Murphy al ritorno didacon la quarta stagione: al di là dei classici natalizi che non mancano mai, ecco l’intero catalogo didi, catalogo: levenerdì 4Big Mouth 4 (Serie Tv originale – Stagione 4) Selena La Serie (Serie Tv originale – Stagione 1) Mank (Film) Leyla Everlasting (Film) sabato 5Detention La serie (Serie Tv originale – Stagione 1) martedì 8Mr Iglesias 3 (Serie Tv originale – Stagione 3) mercoledì 9L’incredibile storia dell’isola delle rose (Film) venerdì 11The ...

