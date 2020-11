Natale, ecco le possibile deroghe per gli spostamenti tra Regioni (Di domenica 29 novembre 2020) Gabriele Laganà Nel nuovo Dpcm potrebbero essere inserite deroghe al divieto di spostamenti fra le Regioni per genitori, congiunti, fidanzati e studenti nella settimana delle feste Resta poco tempo per definire il nuovo Dpcm che conterrà le norme da seguire in vista dell’ormai imminente Natale. Da giorni il governo discute sulle misure da adottare per prevenire quei comportamenti che potrebbero dare origine nelle prossime settimane ad una possibile terza ondata di contagi. La base del Dpcm è sostanzialmente quasi pronta, ma ci sono questioni ancora da chiarire. Come riporta il Corriere della Sera nelle ultime ore è avanzata l’ipotesi di permettere alle persone di non trascorrere le festività da sole. Questa, infatti, potrebbe essere l’unica deroga concessa dal governo rispetto al ... Leggi su ilgiornale (Di domenica 29 novembre 2020) Gabriele Laganà Nel nuovo Dpcm potrebbero essere inseriteal divieto difra leper genitori, congiunti, fidanzati e studenti nella settimana delle feste Resta poco tempo per definire il nuovo Dpcm che conterrà le norme da seguire in vista dell’ormai imminente. Da giorni il governo discute sulle misure da adottare per prevenire quei comportamenti che potrebbero dare origine nelle prossime settimane ad unaterza ondata di contagi. La base del Dpcm è sostanzialmente quasi pronta, ma ci sono questioni ancora da chiarire. Come riporta il Corriere della Sera nelle ultime ore è avanzata l’ipotesi di permettere alle persone di non trascorrere le festività da sole. Questa, infatti, potrebbe essere l’unica deroga concessa dal governo rispetto al ...

