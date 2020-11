Natale 2020 e le tonalità pastello: in stile shabby chic e non solo! (Di domenica 29 novembre 2020) L’arredamento e i colori della vostra casa sono con le tonalità pastello e siete ala ricerca di idee per gli addobbi di Natale? Niente panico, siete nel posto giusto! Credit foto Si sa, i colori tradizionali del Natale sono sicuramente il rosso ed il verde, che non mancano mai in qualsiasi decorazione. In tantissime persone però, decidono di optare per altre tonalità, come l’oro, l’argento, il bianco, il blu e molte altre ancora, soprattutto in base al proprio stile d’arredo della casa. credit foto Nell’articolo di oggi, presentiamo alcune ispirazioni perfette per chi ha l’arredamento sui toni del pastello, quindi colori delicati, leggeri e nude. Queste tonalità oscillano dal rosa, fino ad arrivare al beige ed il grigio chiaro. Credit foto Ecco ... Leggi su pianetadonne.blog (Di domenica 29 novembre 2020) L’arredamento e i colori della vostra casa sono con lee siete ala ricerca di idee per gli addobbi di? Niente panico, siete nel posto giusto! Credit foto Si sa, i colori tradizionali delsono sicuramente il rosso ed il verde, che non mancano mai in qualsiasi decorazione. In tantissime persone però, decidono di optare per altre, come l’oro, l’argento, il bianco, il blu e molte altre ancora, soprattutto in base al propriod’arredo della casa. credit foto Nell’articolo di oggi, presentiamo alcune ispirazioni perfette per chi ha l’arredamento sui toni del, quindi colori delicati, leggeri e nude. Questeoscillano dal rosa, fino ad arrivare al beige ed il grigio chiaro. Credit foto Ecco ...

Agenzia_Ansa : 'Vedo grande preoccupazione per il pranzo di Natale. Preoccupatevi di non farlo in ospedale o peggio di non farli m… - petergomezblog : Locatelli: “Natale e Capodanno? Dobbiamo rinunciare a cene e feste”. Brusaferro: “Il rischio è che il contagio ripa… - Adnkronos : Covid, infermiera foto simbolo: 'Preoccupatevi di non far Natale in ospedale' - annalisa_bruni : Oggi è uscita la mia recensione all’antologia #Natale a #Venezia, a cura di Elisabetta #Tiveron e Caterina… - cocchi2a : RT @ElioLannutti: Natale, stop a spostamenti tra Regioni, cene con parenti stretti e negozi aperti fino alle 21.00. Gli ultimi dettagli, in… -