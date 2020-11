Napoli, trionfo dedicato a Maradona: Roma travolta 4-0 (Di domenica 29 novembre 2020) Nessun fallimento previsto e così è stato. La serata perfetta del Napoli si consuma demolendo agevolmente una Roma piuttosto spenta e arrendevole. Gli azzurri si impongono per 4-0 e agganciano proprio i giallorossi e la Juventus in classifica. Deludono i capitolini che vedono fuggire via il Milan capolista, ora distante sei lunghezze.IL MATCHIl Napoli sfoggia una divisa dalle linee biancoazzurre, che ricorda l'Argentina. Ma in campo a cambiare non è solo la divisa. Gli uomini di Gattuso sono più aggressivi e si mostrano complessivamente superiori alla Roma. Insigne manca il tap in al 14', ma si rifà alla mezz'ora esibendosi in una punizione perfetta che batte Mirante. Gli azzurri continuano a macinare gioco e sfiorano il raddoppio: Lozano non è fortunato, mentre Mertens trova la respinta di Mirante. Il copione si ... Leggi su itasportpress (Di domenica 29 novembre 2020) Nessun fallimento previsto e così è stato. La serata perfetta delsi consuma demolendo agevolmente unapiuttosto spenta e arrendevole. Gli azzurri si impongono per 4-0 e agganciano proprio i giallorossi e la Juventus in classifica. Deludono i capitolini che vedono fuggire via il Milan capolista, ora distante sei lunghezze.IL MATCHIlsfoggia una divisa dalle linee biancoazzurre, che ricorda l'Argentina. Ma in campo a cambiare non è solo la divisa. Gli uomini di Gattuso sono più aggressivi e si mostrano complessivamente superiori alla. Insigne manca il tap in al 14', ma si rifà alla mezz'ora esibendosi in una punizione perfetta che batte Mirante. Gli azzurri continuano a macinare gioco e sfiorano il raddoppio: Lozano non è fortunato, mentre Mertens trova la respinta di Mirante. Il copione si ...

Dedica obligè. «Partita speciale non solo per il livello dell’avversario. E’ stata una settimana particolare per la nostra squadra e il per il nostro popolo. Sappiamo ...

Maradona continua ad essere pianto e celebrato, osannato e portato in trionfo attraverso striscioni, cori, cartelli, lettere, disegni e gesti simbolici. E per ricordare l’Argentina del Campeon il ...

