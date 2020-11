Napoli, sarà intitolata a Maradona la stazione della Mostra d’Oltremare della Metro (Di domenica 29 novembre 2020) “Nel 2021, probabilmente a maggio, entrerà in funzione la Linea 6 della Metropolitana nella tratta Riviera di Chiaia – Fuorigrotta (fermata Mostra d’Oltremare). Abbiamo deciso di intitolare la fermata: Mostra-Maradona (è la stazione per recarsi allo stadio comunale Diego Armando Maradona). Ed anche perché all’interno della stazione allestiremo una Mostra dedicata a #Maradona ed al Napoli. Così avremo un’altra stazione dedicata all’arte…questa volta del calcio”. Lo scrive su Facebook il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di domenica 29 novembre 2020) “Nel 2021, probabilmente a maggio, entrerà in funzione la Linea 6politana nella tratta Riviera di Chiaia – Fuorigrotta (fermata). Abbiamo deciso di intitolare la fermata:(è laper recarsi allo stadio comunale Diego Armando). Ed anche perché all’internoallestiremo unadedicata a #ed al. Così avremo un’altradedicata all’arte…questa volta del calcio”. Lo scrive su Facebook il sindaco di, Luigi de Magistris. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

