Napoli-Roma, lo striscione della Curva A per Maradona: “Napoli ti giura eterno amore” (Di domenica 29 novembre 2020) Il giornalista di Radio Marte, Gianluca Gifuni, pubblica su Twitter un video che ritrae lo striscione allestito allo Stadio San Paolo in onore di Diego Armando Maradona. E’ firmato dalla Curva A. Recita: “La tua scomparsa un colpo al petto. Un dolore al cuore. Napoli ti gura eterno amore”. In occasione di #NapoliRoma la Curva A omaggerà così la memoria di #DiegoArmandoMaradona. #StadioDiegoArmandoMaradona #eterno @sscNapoli @SerieA @FIGC @MarteSportLive pic.twitter.com/ObLFkk6kBM — Gianluca Gifuni (@GifGifuni) November 29, 2020 L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di domenica 29 novembre 2020) Il giornalista di Radio Marte, Gianluca Gifuni, pubblica su Twitter un video che ritrae loallestito allo Stadio San Paolo in onore di Diego Armando. E’ firmato dallaA. Recita: “La tua scomparsa un colpo al petto. Un dolore al cuore.ti gura. In occasione di #laA omaggerà così la memoria di #DiegoArmando. #StadioDiegoArmando@ssc@SerieA @FIGC @MarteSportLive pic.twitter.com/ObLFkk6kBM — Gianluca Gifuni (@GifGifuni) November 29, 2020 L'articolo ilsta.

sscnapoli : ?? | I convocati di #NapoliRoma ?? - repubblica : Il miracolo di Maradona, il Napoli e la Roma fanno la pace: Bruno Conti ai Quarteri spagnoli con una corona di fiori - RaiNews : Il Napoli giocherà la partita di stasera contro la Roma indossando una maglia a righe verticali bianco azzurre simi… - MugiwaraNBrando : RT @MilanReports: ??Juve ?Lecce ?Roma ??SPAL ?Lazio ?Juve ??Napoli ?Parma ?Bologna ?Sassuolo ??Atalanta ?Sampdoria ?Cagliari ?Shamrock Rovers ?… - OhWhatFun__ : Poi vorrei anche capire perché per gli assembramenti a Napoli nessuno ha detto A se non “ in ricordo di Maradona” e… -