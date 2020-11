Napoli-Roma, la nuova maglia per Maradona manda in tilt il web (Di domenica 29 novembre 2020) In occasione di Napoli-Roma, i partenopei hanno indossando una nuova maglia, pensata anche in onore di Maradona: web in tilt C’è il bianco e l’azzurro, i colori di Napoli ma anche quelli dell’Argentina. Ed è proprio in onore di Diego Armando Maradona che era stata pensata, già prima della sua morte, la quarta divisa ufficiale Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di domenica 29 novembre 2020) In occasione di, i partenopei hanno indossando una, pensata anche in onore di: web inC’è il bianco e l’azzurro, i colori dima anche quelli dell’Argentina. Ed è proprio in onore di Diego Armandoche era stata pensata, già prima della sua morte, la quarta divisa ufficiale Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

sscnapoli : ?? | I convocati di #NapoliRoma ?? - angelomangiante : Lo dico sottovoce. È una mia speranza, nulla più. Bruno Conti in ginocchio da Maradona ci ricorda il rispetto tra… - OfficialASRoma : ?? @EdDzeko è l'unico giallorosso ad aver segnato due doppiette al Napoli 10 statistiche in vista di #NapoliRoma… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: VIDEO NM - Napoli-Roma, minuto di silenzio per Maradona prima del fischio d'inizio - SantucciFulvio : Napoli-Roma con audio ambiente grande esperienza mistica. Giusto due minuti fa Gattuso a Lozano: 'Chucky devi incid… -