Napoli-Roma, Fonseca: "Mancato coraggio, vietato trovare scuse. Fattore Maradona? Non ha influenzato" Pesante ko della Roma al "San Paolo".Serata speciale per il Napoli che, dopo la sfida Champions contro il Rijeka, torna al "San Paolo" per affrontare la Roma nella sfida valida per la nona giornata di Serie A "sotto gli occhi" della sua leggenda: Diego Armando Maradona, presente nei maxi schermi posizionati all'interno dello stadio. Un ko analizzato al triplice fischio dal tecnico giallorosso Paulo Fonseca, intervenuto ai microfoni di "Sky Sport"."Poco coraggio e poco determinazione, sono d'accordo, non abbiamo avuto il coraggio per affrontare una squadra come Napoli, che ha meritato. Non abbiamo fatto niente per fare risultato. Prima di questa partita non eravamo i migliori al mondo e dopo questa partita non siamo i peggiori. Tutte le partite sono un ...

