Napoli-Roma diretta live 3-0: Mertens cala il tris azzurro (Di domenica 29 novembre 2020) 83' - Gattuso inserisce Petagna al posto di Mertens e Lobotka per Demme80' - Terzo gol del Napoli: Elmas calcia da fuori, Mirante non trattiene e Mertens non perdona da due... Leggi su ilmessaggero (Di domenica 29 novembre 2020) 83' - Gattuso inserisce Petagna al posto die Lobotka per Demme80' - Terzo gol del: Elmas calcia da fuori, Mirante non trattiene enon perdona da due...

angelomangiante : Lo dico sottovoce. È una mia speranza, nulla più. Bruno Conti in ginocchio da Maradona ci ricorda il rispetto tra… - sscnapoli : ?? | I convocati di #NapoliRoma ?? - DAZN_CA : Napoli & AS Roma stop play to salute Diego Armando Maradona. ?? - c_cangiano : RT @angelomangiante: Lo dico sottovoce. È una mia speranza, nulla più. Bruno Conti in ginocchio da Maradona ci ricorda il rispetto tra que… - SoyCalcio_ : ? ¡GOOOOOOOOL del NAPOLI! ¡POLITANO! ¡Completa la goleada Politano! Napoli 4-0 Roma #NapoliRoma #SerieA -