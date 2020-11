Napoli-Roma diretta live 1-0: Mertens sfiora il raddoppio (Di domenica 29 novembre 2020) 42': Napoli vicino al due a zero: Zielinski trvoa il corridoio per Mertens, il belga prova a piazzarla ed è bravo Mirante a deviarla.39' : Piove sul bagnato per la Roma: problemi... Leggi su ilmessaggero (Di domenica 29 novembre 2020) 42':vicino al due a zero: Zielinski trvoa il corridoio per, il belga prova a piazzarla ed è bravo Mirante a deviarla.39' : Piove sul bagnato per la: problemi...

sscnapoli : ?? | I convocati di #NapoliRoma ?? - angelomangiante : Lo dico sottovoce. È una mia speranza, nulla più. Bruno Conti in ginocchio da Maradona ci ricorda il rispetto tra… - OfficialASRoma : ?? @EdDzeko è l'unico giallorosso ad aver segnato due doppiette al Napoli 10 statistiche in vista di #NapoliRoma… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: VIDEO NM - Napoli-Roma, minuto di silenzio per Maradona prima del fischio d'inizio - SantucciFulvio : Napoli-Roma con audio ambiente grande esperienza mistica. Giusto due minuti fa Gattuso a Lozano: 'Chucky devi incid… -