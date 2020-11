Napoli-Roma diretta live 0-0: occasione Insigne. Palla a lato (Di domenica 29 novembre 2020) 22' - Punizione calciata da Mertens: Palla che arriva a centro area ma Koulibaly viene anticipato in corner20' - Conclusione di Zielinski, Mirante blocca senza problemi. 17'... Leggi su ilmessaggero (Di domenica 29 novembre 2020) 22' - Punizione calciata da Mertens:che arriva a centro area ma Koulibaly viene anticipato in corner20' - Conclusione di Zielinski, Mirante blocca senza problemi. 17'...

sscnapoli : ?? | I convocati di #NapoliRoma ?? - angelomangiante : Lo dico sottovoce. È una mia speranza, nulla più. Bruno Conti in ginocchio da Maradona ci ricorda il rispetto tra… - OfficialASRoma : ?? @EdDzeko è l'unico giallorosso ad aver segnato due doppiette al Napoli 10 statistiche in vista di #NapoliRoma… - ManuFilippone95 : RT @Teo__Visma: Avremmo dovuto perdere il Derby, ci saremmo dovuti prendere la sveglia con la Roma, il Napoli ci avrebbe dovuto asfaltare.… - Actually_Soccer : dominio totale #napoli #Roma tenta solo in contropiede -