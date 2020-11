Napoli-Roma 4-0 | gol e spettacolo al San Paolo

Leggi su sport.periodicodaily

(Di domenica 29 novembre 2020) Ilbatte lae si rilancia in campionato. Una partita dominata da parte degli uomini di Gattuso che non hanno concesso nulla alla. Giallorossi che perdono dopo una serie di cinque vittorie consecutive in campionato, restando a quota 17 in classifica. Una prestazione da dimenticare subito per la, attesa per l’impegno di coppa di giovedì.4-0: chi è stato il migliore in campo? Il premio di migliore in campo va a Lorenzo Insigne. Il capitano delè davvero l’uomo in più di questa squadra. Prima un bellissimo gol su punizione che rompe l’equilibrio, poi un assist per il raddoppio di Fabian Ruiz. Una prestazione senza errori da parte di Insigne, sempre pronto a creare superiorità numerica ma anche a ripiegare in fase ...