Napoli, la fermata Fuorigrotta prenderà il nome di Maradona (Di domenica 29 novembre 2020) Non solo lo stadio, ma ben altro verrà intitolato a Diego Armando Maradona. Nei giorni post morte dell'ex Pibe de Oro le iniziative per onorare la sua memoria si susseguono, soprattutto a Napoli, la ... Leggi su gazzetta (Di domenica 29 novembre 2020) Non solo lo stadio, ma ben altro verrà intitolato a Diego Armando. Nei giorni post morte dell'ex Pibe de Oro le iniziative per onorare la sua memoria si susseguono, soprattutto a, la ...

Insignesta : RT @SimoneGuadagnoo: Il sindaco di #Napoli de Magistris: “Nel 2021 entrerà in funzione la Linea 6 della metro. Abbiamo deciso di intitolare… - SSCNapoliFeed : Napoli, la fermata Fuorigrotta prenderà il nome di Maradona - Notiziedi_it : Napoli, la fermata Fuorigrotta prenderà il nome di Maradona - sportli26181512 : Maradona, non solo lo stadio: la fermata Fuorigrotta prenderà il suo nome: Maradona, non solo lo stadio: la fermata… - LuigiPiccolo90 : RT @lucacerasuolo: Oltre allo stadio, Napoli avrà anche una fermata della metropolitana intitolata a Diego Armando #Maradona. Ospiterà una… -