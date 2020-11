Napoli, Insigne: “Vittoria per Maradona, questo successo sarà una nuova partenza” (Di domenica 29 novembre 2020) Il Napoli si esalta: 4-0 alla Roma e zona Europa League agganciata. Tra gli azzurri sontuosa la prestazione di Lorenzo Insigne. L'attaccante e capitano partenopeo commenta la prestazione ai microfoni di Sky Sport: "Sicuramente abbiamo avuto una spinta in più. E' venuto a mancare il nostro idolo. Ci tenevamo a fare bene oggi, più delle altre volte. La dedichiamo a Diego. Penso che stasera abbiamo affrontato la partita nel migliore dei modi. Noi siamo una squadra con tanta qualità, ma a volte facciamo degli errori. Quella di stasera sarà un punto di partenza. Dobbiamo continuare così. Testa bassa e pedalare: possiamo fare grandi cose". ITA Sport Press. Leggi su itasportpress (Di domenica 29 novembre 2020) Ilsi esalta: 4-0 alla Roma e zona Europa League agganciata. Tra gli azzurri sontuosa la prestazione di Lorenzo. L'attaccante e capitano partenopeo commenta la prestazione ai microfoni di Sky Sport: "Sicuramente abbiamo avuto una spinta in più. E' venuto a mancare il nostro idolo. Ci tenevamo a fare bene oggi, più delle altre volte. La dedichiamo a Diego. Penso che stasera abbiamo affrontato la partita nel migliore dei modi. Noi siamo una squadra con tanta qualità, ma a volte facciamo degli errori. Quella di staseraun punto di partenza. Dobbiamo continuare così. Testa bassa e pedalare: possiamo fare grandi cose". ITA Sport Press.

