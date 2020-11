Napoli | i convocati per la sfida con la Roma | torna Ospina | Osimhen out

(Di domenica 29 novembre 2020) Il, attraverso i propri canali ufficiali, ha diffuso l’elenco deiche saranno a disposizione di Gattuso per la gara con ladi stasera. Portieri: Meret, Contini,.Difensori: Malcuit, Mario Rui, Maksimovic, Di Lorenzo, Koulibaly, Ghoulam, Manolas.Centrocampisti: Demme, Elmas, Zielinski, Lobotka.Attaccanti: Lozano, Mertens, Llorente, Politano, Insigne, Petagna. L'articolo ilsta.

Gattuso deve rinunciare a Bakayoko squalificato e Osimhen infortunato e non convocato, oltre a Hysaj e Rrahmani fermi a causa del coronavirus. Ospina può tornare titolare in porta a scapito di Meret, ...La SSC Napoli ha reso nota la lista dei calciatori convocati da mister Gattuso per la sfida di questa sera al San Paolo contro la Roma. PORTIERI: Meret, Ospina, Contini. DIFENSORI: Malcuit, Di Lorenzo ...