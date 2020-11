Napoli: festa abusiva in hotel al corso Umberto. Multe per 19 persone (Di domenica 29 novembre 2020) Nell’area comune della struttura, adibita a discoteca, vi erano diversi giovani intenti a ballare, tutti assembrati e privi della mascherina. Ieri sera gli agenti del Commissariato Vicaria – Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, sono intervenuti presso una struttura alberghiera di corso Umberto per la segnalazione di una festa con musica ad alto Leggi su 2anews (Di domenica 29 novembre 2020) Nell’area comune della struttura, adibita a discoteca, vi erano diversi giovani intenti a ballare, tutti assembrati e privi della mascherina. Ieri sera gli agenti del Commissariato Vicaria – Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, sono intervenuti presso una struttura alberghiera diper la segnalazione di unacon musica ad alto

diavolisempre : Oggi la roma è andata a napoli per perdere. gara oscena. ma d'altrond ebisognava non rovinare la festa per la'ddio… - ValerioL93 : RT @FabrizioSapia: La Roma è una squadra forte, gioca bene e con individualità di grande livello. Tuttavia, da Napoli a Napoli, queste le… - FabrizioSapia : La Roma è una squadra forte, gioca bene e con individualità di grande livello. Tuttavia, da Napoli a Napoli, quest… - cesarebrogi1 : RT @Lanf040264: A #Napoli si muore ma gli irresponsabili organizzano una festa da ballo: 18 sanzionati. E così il #coronavirus circola e s… - Area51cinqueuno : #Covid #Napoli Covid, a Napoli festa abusiva in albergo,tutti privi della mascherina: sanzionati in 19 La polizia… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli festa Allenamenti Napoli: il racconto della ripresa a Castel Volturno Forza Napoli