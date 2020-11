Napoli, contro la Roma sarà presentata la quarta maglia in onore di Maradona – FOTO (Di domenica 29 novembre 2020) Il Napoli ha deciso di indossare la quarta maglia in onore di Diego Armando Maradona in occasione del match contro la Roma La notizia era nell’aria ma ora è arrivata l’ufficialità. Il Napoli contro la Roma scenderà in campo con la quarta maglia, realizzata in onore di Diego Armando Maradona. Questo il club del club azzurro. «Un anno fa, insieme a Kappa, abbiamo pensato di disegnare una speciale maglia gioco che ricordasse Diego Maradona, la sua amata Argentina e il fortissimo legame con la gente di Napoli. Insieme speravamo che Diego potesse vederla, magari indossarla ed emozionarsi con noi. La ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 29 novembre 2020) Ilha deciso di indossare laindi Diego Armandoin occasione del matchlaLa notizia era nell’aria ma ora è arrivata l’ufficialità. Illascenderà in campo con la, realizzata indi Diego Armando. Questo il club del club azzurro. «Un anno fa, insieme a Kappa, abbiamo pensato di disegnare una specialegioco che ricordasse Diego, la sua amata Argentina e il fortissimo legame con la gente di. Insieme speravamo che Diego potesse vederla, magari indossarla ed emozionarsi con noi. La ...

