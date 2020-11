Napoli, Bruno Conti e la Roma omaggiano Maradona – VIDEO (Di domenica 29 novembre 2020) Bruno Conti si è recato nei quartieri spagnoli a Napoli per rendere omaggio a Diego Armando Maradona – VIDEO Il commovente omaggio di Bruno Conti e dell’#ASRoma a Diego Armando Maradona ?? pic.twitter.com/j3zOP6NUPB — AS Roma (@OfficialASRoma) November 29, 2020 Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 29 novembre 2020)si è recato nei quartieri spagnoli aper rendere omaggio a Diego ArmandoIl commovente omaggio die dell’#ASa Diego Armando?? pic.twitter.com/j3zOP6NUPB — AS(@OfficialAS) November 29, 2020 Leggi su Calcionews24.com

