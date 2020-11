MotoGP | Poncharal e il weekend da favola di Portimao

(Di domenica 29 novembre 2020) Il 2020 del team Tech 3 non poteva concludersi al meglio, grazie alla vittoria ottenuta da Miguel Oliveira sul circuito di. Per il portoghese si è trattato del secondo successo stagionale , ...

Entusiasmo alle stelle nel team Tech 3 dopo il successo di Portimao: la seconda vittoria stagionale è il modo giusto per salutare Miguel Oliveira, in partenza verso il team ufficiale per la stagione 2 ...La Red Bull rompe la sponsorizzazione del team KTM Tech3, ma non del tutto. Il retroscena di una vicenda parecchio ingarbugliata ...