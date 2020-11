Morto a causa del Covid, Ciro Franzoso, ex giocatore di football americano (Di domenica 29 novembre 2020) Morto a soli 48 anni, l'ex giocatore ed allenatore di football americano, Ciro Franzoso. Aveva vinto lo scudetto con i Giants e allenato i Knights Covid, Morto l’ex giocatore di football americano Ciro Franzoso su Notizie.it. Leggi su notizie (Di domenica 29 novembre 2020)a soli 48 anni, l'exed allenatore di. Aveva vinto lo scudetto con i Giants e allenato i Knightsl’exdisu Notizie.it.

SkySport : ULTIM'ORA MARADONA MORTO A CAUSA DI UN ATTACCO RESPIRATORIO SI TROVAVA IN CASA A TIGRE, NEI PRESSI DI BUENOS AIRES… - MURATMIHCIOGLU : RT @diceNiNi: È morto a 85 anni David Prowse, il primo Darth Vader. Fu scelto per la sua fisicità ma a causa del forte accento fu doppiato… - DimitriDeVita : RT @Poesiaitalia: Purtroppo, muoio un paio di settimane più tardi. Dato il momento della morte proprio dopo il golpe, si diceva che fossi m… - diceNiNi : È morto a 85 anni David Prowse, il primo Darth Vader. Fu scelto per la sua fisicità ma a causa del forte accento fu… - Poesiaitalia : Purtroppo, muoio un paio di settimane più tardi. Dato il momento della morte proprio dopo il golpe, si diceva che f… -

Ultime Notizie dalla rete : Morto causa Maradona, svelata la causa della morte: insufficienza cardiaca Corriere dello Sport.it Alluvione in Sardegna: travolti dal fango, due morti. Una donna dispersa, centinaia persone sfollate. Domenica allerta rossa

Sette anni dopo quel maledetto 18 novembre 2013, quando il ciclone Cleopatra portò morte e distruzione con 19 vittime, la Sardegna piange altre vittime causate dal maltempo. Tre i morti, tutti a Bitti ...

Il decesso del campione argentino continua a creare scalpore: Stefano Ceci, l'ex manager, chiede chiarezza

La morte di Diego Armando Maradona continua a fare parlare. Secondo quanto riporta la Nacion, è stata avviata un’indagine su Leopoldo Luque, medico del calciatore. La sua casa è stata perquisita assie ...

Sette anni dopo quel maledetto 18 novembre 2013, quando il ciclone Cleopatra portò morte e distruzione con 19 vittime, la Sardegna piange altre vittime causate dal maltempo. Tre i morti, tutti a Bitti ...La morte di Diego Armando Maradona continua a fare parlare. Secondo quanto riporta la Nacion, è stata avviata un’indagine su Leopoldo Luque, medico del calciatore. La sua casa è stata perquisita assie ...