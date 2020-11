Morte Maradona, svolta clamorosa: omicidio colposo, c’è un indagato (Di domenica 29 novembre 2020) Il quotidiano argentino La Nacion riferisce una notizia clamorosa: indagato il medico di Maradona, l’accusa è pesantissima. Il medico personale di Maradona, lo aveva gridato al mondo intero, subito la Morte del suo paziente. «L’esame cardiovascolare – ha indicato – non è stato realizzato in forma completa. Diego non ha avuto la necessaria protezione». Ma oggi le notizie che arrivano dall’Argentina, sono ancora più drammatiche, perché non solo l’operazione poteva essere fatta con tempi e modalità diverse ma, a quanto riferisce il quotidiano sudamericano La Nacion, Maradona sarebbe stato trascurato nel decorso post operatorio. Accuse gravissime che raggiungono il medico Leopoldo Luque che ha tutti gli effetti è “diventato il primo indagato ... Leggi su chenews (Di domenica 29 novembre 2020) Il quotidiano argentino La Nacion riferisce una notiziail medico di, l’accusa è pesantissima. Il medico personale di, lo aveva gridato al mondo intero, subito ladel suo paziente. «L’esame cardiovascolare – ha indicato – non è stato realizzato in forma completa. Diego non ha avuto la necessaria protezione». Ma oggi le notizie che arrivano dall’Argentina, sono ancora più drammatiche, perché non solo l’operazione poteva essere fatta con tempi e modalità diverse ma, a quanto riferisce il quotidiano sudamericano La Nacion,sarebbe stato trascurato nel decorso post operatorio. Accuse gravissime che raggiungono il medico Leopoldo Luque che ha tutti gli effetti è “diventato il primo...

