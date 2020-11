Morte Maradona, sotto inchiesta il medico: indagato per omicidio colposo (Di domenica 29 novembre 2020) Dopo la Morte di Diego Armando Maradona per un arresto cardio-respiratorio, è partita l'inchiesta per accertare le cause della sua Morte. A finire nel mirino sarebbe il medico personale di Maradona, ... Leggi su globalist (Di domenica 29 novembre 2020) Dopo ladi Diego Armandoper un arresto cardio-respiratorio, è partita l'per accertare le cause della sua. A finire nel mirino sarebbe ilpersonale di, ...

