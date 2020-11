Morte Maradona, si infittisce il giallo: medico indagato per omicidio colposo (Di domenica 29 novembre 2020) La Giustizia argentina ha avviato un’indagine su Leopoldo Luque , medico personale di Diego Armando Maradona, ordinando la perquisizione dell’abitazione e dell’ambulatorio del dottore. Lo scrive... Leggi su feedpress.me (Di domenica 29 novembre 2020) La Giustizia argentina ha avviato un’indagine su Leopoldo Luque ,personale di Diego Armando, ordinando la perquisizione dell’abitazione e dell’ambulatorio del dottore. Lo scrive...

Gazzetta_it : La #primapagina di oggi HO VISTO MARADONA La morte del dio del calcio 1960-2020 #maradona #Ad10s #gazzetta… - Corriere : Selfie con Maradona morto: dopo le minacce di morte si costituisce uno dei colpevoli - fanpage : Morte Maradona, indagine per omicidio colposo: perquisiti casa e uffici del medico, Luque - royfraroy : RT @RiccardoMarra: Queste parole di #Maradona non le ricordavo e confesso mi hanno messo i brividi. L'intervista è tratta dalla DS del 15 f… - AlessioAleSempr : RT @RiccardoMarra: Queste parole di #Maradona non le ricordavo e confesso mi hanno messo i brividi. L'intervista è tratta dalla DS del 15 f… -