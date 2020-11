Morte Maradona, indagato il medico personale: l’ipotesi è omicidio colposo. I dettagli (Di domenica 29 novembre 2020) La Giustizia argentina ha avviato un’indagine su Leopoldo Luque, medico personale di Diego Armando Maradona.Nuovi sviluppi nell'indagine sulla Morte di Diego Armando Maradona. La magistratura argentina ha infatti ordinato la perquisizione dell’abitazione e dell’ambulatorio del dottore. A riferirlo è il quotidiano locale "La Nacion", il quale sottolinea che l’ipotesi è quella di omicidio colposo, con il sospetto che al campione non siano state fornite cure adeguate. Mercoledì scorso il medico non era a casa quando Maradona è deceduto, nonostante figuri che abbia chiamato lui stesso il numero di emergenza 911 per richiedere un'ambulanza alle ore 12,16. Gli investigatori vogliono capire quante volte il dottor Luque è ... Leggi su mediagol (Di domenica 29 novembre 2020) La Giustizia argentina ha avviato un’indagine su Leopoldo Luque,di Diego Armando.Nuovi sviluppi nell'indagine sulladi Diego Armando. La magistratura argentina ha infatti ordinato la perquisizione dell’abitazione e dell’ambulatorio del dottore. A riferirlo è il quotidiano locale "La Nacion", il quale sottolinea cheè quella di, con il sospetto che al campione non siano state fornite cure adeguate. Mercoledì scorso ilnon era a casa quandoè deceduto, nonostante figuri che abbia chiamato lui stesso il numero di emergenza 911 per richiedere un'ambulanza alle ore 12,16. Gli investigatori vogliono capire quante volte il dottor Luque è ...

