Morte Maradona: il medico personale indagato per omicidio colposo (Di domenica 29 novembre 2020) La Morte di Diego Armando Maradona avrà strascichi per molto tempo, sia emozionali che per aspetti meno positivi: ecco le ultime Secondo La Nacion Leopoldo Luque, medico personale di Diego Armando Maradona, sarebbe indagato per omicidio colposo dalla Giustizia argentina. «In virtù delle prove che si stanno accumulando è stata decisa la perquisizione. Se verranno confermate le irregolarità nel ricovero domestico di Maradona, si potrebbe configurare il reato di omicidio colposo», questo quanto riportato da Huffington Post. GUARDA LO SPECIALE Maradona SUL NOSTRO CANALE YOUTUBE

