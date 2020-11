Morte Maradona: il medico personale di Diego indagato per omicidio colposo (Di domenica 29 novembre 2020) L'infermiera cambia versione Secondo le fonti del quotidiano "in virtù delle prove che si stanno accumulando è stata decisa la perquisizione. Se verranno confermate le irregolarità nel ricovero ... Leggi su quotidiano (Di domenica 29 novembre 2020) L'infermiera cambia versione Secondo le fonti del quotidiano "in virtù delle prove che si stanno accumulando è stata decisa la perquisizione. Se verranno confermate le irregolarità nel ricovero ...

