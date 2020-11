Morte Maradona, il medico Leopoldo Luque indagato per omicidio colposo (Di domenica 29 novembre 2020) Perquisiti casa e clinica. «Dobbiamo determinare se durante il ricovero domiciliare ci sono state irregolarità» è la motivazione dei giudici Leggi su corriere (Di domenica 29 novembre 2020) Perquisiti casa e clinica. «Dobbiamo determinare se durante il ricovero domiciliare ci sono state irregolarità» è la motivazione dei giudici

Gazzetta_it : La #primapagina di oggi HO VISTO MARADONA La morte del dio del calcio 1960-2020 #maradona #Ad10s #gazzetta… - Corriere : Selfie con Maradona morto: dopo le minacce di morte si costituisce uno dei colpevoli - Inter : ?? | RICORDO Il messaggio del club nerazzurro per Diego Armando Maradona, scomparso oggi all'età di 60 anni ?? - RobertoRenga : RT @Corriere: Il medico personale di Maradona indagato per omicidio colposo - FabiParraguezM : RT @Corriere: Il medico personale di Maradona indagato per omicidio colposo -

Ultime Notizie dalla rete : Morte Maradona L'inchiesta sulla morte di Maradona fra polemiche, selfie ed eredità Sky Sport Maradona, perquisita la casa del medico personale: si indaga per 'omicidio colposo'

Nell'ambito dell'inchiesta sulla scomparsa dell'ex campione argentino il giudice di San Isidro ha disposto il controllo dell'abitazione di ...

Minuto di silenzio in onore di Maradona

Anche in Lega Pro su tutti i campi verrà osservato un minuto di silenzio per commemorare la morte di Diego Armando Maradona: «Diego – ha dichiarato il presidenteGhirelli – è stato il calcio, l’arte de ...

Nell'ambito dell'inchiesta sulla scomparsa dell'ex campione argentino il giudice di San Isidro ha disposto il controllo dell'abitazione di ...Anche in Lega Pro su tutti i campi verrà osservato un minuto di silenzio per commemorare la morte di Diego Armando Maradona: «Diego – ha dichiarato il presidenteGhirelli – è stato il calcio, l’arte de ...