Morte Maradona | il commovente omaggio di Bruno Conti Il video

Bruno Conti, storica bandiera della Roma, ha reso omaggio a Diego Armando Maradona come rappresentante del club giallorosso depositando un mazzo di fiori ai piedi del murales che raffigura il Pibe de Oro ai Quartieri Spagnoli di Napoli. Conti ha giocato tante volte contro Maradona nella sua carriera e lo conosceva molto bene, non è riuscito a nascondere le lacrime davanti all'immagine del più grande numero 10 della storia del calcio. Ecco il video. L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

