Morte Maradona, Icardi ma che fai? L’ex Inter nel caos dopo la foto-omaggio del PSG (Di domenica 29 novembre 2020) Mauro Icardi nel caos.L'ex capitano dell'Inter è finito nella bufera per quanto accaduto durante la commemorazione organizzata dal Paris Saint-Germain per celebrare Diego Armando Maradona: una foto-omaggio con tutta la rosa stretta attorno alla bandiera e alla maglia della Nazionale argentina. Un momento toccante e coinvolgente, dove l’attaccante classe ’93 ha assunto una controversa espressione facciale - simile ad un sorriso - che ha scatenato numerose e contrarie reazioni da parte del popolo del web.Sui social, tra i commenti più in voga, c’è quello legato al difficile rapporto tra lo stesso Icardi e il Pibe de Oro. Tra i due non è mai corso buon sangue. Il Diez, infatti, aveva sempre accusato Maurito di aver “fregato” Wanda Nara al suo connazionale e grande amico ... Leggi su mediagol (Di domenica 29 novembre 2020) Mauronel.L'ex capitano dell'è finito nella bufera per quanto accaduto durante la commemorazione organizzata dal Paris Saint-Germain per celebrare Diego Armando: unacon tutta la rosa stretta attorno alla bandiera e alla maglia della Nazionale argentina. Un momento toccante e coinvolgente, dove l’attaccante classe ’93 ha assunto una controversa espressione facciale - simile ad un sorriso - che ha scatenato numerose e contrarie reazioni da parte del popolo del web.Sui social, tra i commenti più in voga, c’è quello legato al difficile rapporto tra lo stessoe il Pibe de Oro. Tra i due non è mai corso buon sangue. Il Diez, infatti, aveva sempre accusato Maurito di aver “fregato” Wanda Nara al suo connazionale e grande amico ...

