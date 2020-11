Morte Maradona, De Magistris: “Fermata metropolitana dedicata a lui” (Di domenica 29 novembre 2020) Il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris annuncia su Facebook che nel 2021 verrà intitolata anche una fermata Metro a Napoli per Diego Armando Maradona. Dovrebbe essere quella della Fermata alla Mostra D’Oltremare. Queste le sue parole: “Nel 2021, probabilmente a maggio, entrerà in funzione la Linea 6 della metropolitana nella tratta Riviera di Chiaia – Fuorigrotta (fermata Mostra d’Oltremare). Abbiamo deciso di intitolare la fermata: Mostra-Maradona (è la stazione per recarsi allo stadio comunale Diego Armando Maradona). Ed anche perché all’interno della stazione allestiremo una mostra dedicata a Maradona ed al Napoli. Così avremo un’altra stazione dedicata all’arte questa volta del calcio”. Foto: Facebook L'articolo proviene da Alfredo ... Leggi su alfredopedulla (Di domenica 29 novembre 2020) Il sindaco di Napoli, Luigi Deannuncia su Facebook che nel 2021 verrà intitolata anche una fermata Metro a Napoli per Diego Armando. Dovrebbe essere quella della Fermata alla Mostra D’Oltremare. Queste le sue parole: “Nel 2021, probabilmente a maggio, entrerà in funzione la Linea 6 dellanella tratta Riviera di Chiaia – Fuorigrotta (fermata Mostra d’Oltremare). Abbiamo deciso di intitolare la fermata: Mostra-(è la stazione per recarsi allo stadio comunale Diego Armando). Ed anche perché all’interno della stazione allestiremo una mostraed al Napoli. Così avremo un’altra stazioneall’arte questa volta del calcio”. Foto: Facebook L'articolo proviene da Alfredo ...

Gazzetta_it : La #primapagina di oggi HO VISTO MARADONA La morte del dio del calcio 1960-2020 #maradona #Ad10s #gazzetta… - HuffPostItalia : Assembramenti a Napoli per la morte di Maradona. La Vita in Diretta interrompe il collegamento - Inter : ?? | RICORDO Il messaggio del club nerazzurro per Diego Armando Maradona, scomparso oggi all'età di 60 anni ?? - gemnacpop : RT @Corriere: Carisma, vita social e troppi misteri: chi è il dottor Luque, la chiave del giallo Maradona - Ieeeeeee421 : RT @RiccardoMarra: Queste parole di #Maradona non le ricordavo e confesso mi hanno messo i brividi. L'intervista è tratta dalla DS del 15 f… -