Monza, ucciso a coltellate: uomo trovato in fin di vita per strada in pieno giorno (Di domenica 29 novembre 2020) Omicidio a Monza questa mattina, 29 novembre, un uomo di 42 anni è stato ucciso a Monza. L'uomo è stato ucciso a coltellate. Un passante ha trovato il 42enne esanime in una pozza di sangue e ha subito chiamato i soccorsi. I carabinieri stanno indagando sull'omicidio. >>A Brindisi 8 figli sotto lo stesso tetto con il Covid, lo sfogo della madre: «La didattica a distanza non funziona» Omicidio a Monza E' successo questa mattina nel quartiere San Rocco di Monza alle 12.45, in pieno giorno. La vittima era Cristian Sebastiano, un 42enne che abitava in via Fiume, dove è avvenuto il delitto. Un uomo che si trovava in via Fiume, alla periferia sud della città di ...

