Milano e Torino diventano ' arancioni' ed è corsa allo shopping

(Di domenica 29 novembre 2020) AGI- La Lombardia e il Piemonte si colorano di 'arancione', riaprono i negozi e scatta la voglia di, con le vie del centro delle principali città del Nord Italia che si rianimano di cittadini che indossano le vesti di consumatori. Anel centralissimo Corso Vittorio Emanuele, anima e cuore dellomeneghino, le persone, rigorosamente con mascherine, entrano ed escono dai negozi che hanno adottato tutte le 'precauzioni Covid', approfittando di una domenica, seppur fredda, tutto sommato clemente per questi tempi. Tempi che tra l'altro coincidono con le promozioni e gli sconti del Black Friday, particolarmente apprezzati in vista delle spese da farsi per i regali natalizi. Stesse scene a, dove i cittadini si sono riversati tra via Po, via Roma e piazza Castello, creando inevitabili ...