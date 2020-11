Milan-Fiorentina 2-0, vince ancora la capolista (Di domenica 29 novembre 2020) di Thomas Nigido vince ancora il Milan e lo fa con un'altra prestazione maiuscola nonostante l'assenza del gigante svedese. Parte bene la Fiorentina che ha voglia di dare continuità alla vittoria a ... Leggi su globalist (Di domenica 29 novembre 2020) di Thomas Nigidoile lo fa con un'altra prestazione maiuscola nonostante l'assenza del gigante svedese. Parte bene lache ha voglia di dare continuità alla vittoria a ...

acmilan : ?? Fancy a pleasant read? Have a look at today's match report ?? - SuperSportTV : #SerieA - RESULTS: Bologna 1-0 Crotone AC Milan 2-0 Fiorentina - SkySport : MILAN-FIORENTINA 2-0 Risultato finale ? ? #Romagnoli (17') ? rig. #Kessié (27') ?? - futbolentucasa : #calcio Final Milan 2-0 Fiorentina. Goles de Romagnoli, Kessie - ninoBertolino : RT @PianetaMilan: #MilanFiorentina 2-0, @Ibra_official esulta così su #Instagram | @SerieA #News - #calcio #SerieA #SerieATIM @acmilan #ACM… -