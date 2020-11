Milan Fiorentina 2-0 LIVE: Milenkovic impegna Donnarumma (Di domenica 29 novembre 2020) Allo stadio San Siro, il match valido per la 9ª giornata di Serie A 2020/2021 tra Milan e Fiorentina: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE (-Dall’inviato a San Siro, Mario Labate) Allo stadio “San Siro”, Milan e Fiorentina si affrontano nel match valido per la 9ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Milan Fiorentina 2-0 MOVIOLA 85? Tiro di Milenkovic – Colpo di testa centrale del difensore viola sugli sviluppi di un corner. Donnarumma blocca. 81? Occasione per il Milan – Theo Hernandez parte con un treno sulla sinistra innescando il contropiede del Milan, il suo passaggio a Rebc è però troppo lungo. 74? Occasione per la ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 29 novembre 2020) Allo stadio San Siro, il match valido per la 9ª giornata di Serie A 2020/2021 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca(-Dall’inviato a San Siro, Mario Labate) Allo stadio “San Siro”,si affrontano nel match valido per la 9ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi2-0 MOVIOLA 85? Tiro di– Colpo di testa centrale del difensore viola sugli sviluppi di un corner.blocca. 81? Occasione per il– Theo Hernandez parte con un treno sulla sinistra innescando il contropiede del, il suo passaggio a Rebc è però troppo lungo. 74? Occasione per la ...

AntoVitiello : Cinque assenze per il #Milan nel match odierno contro la #Fiorentina a San Siro: #Ibrahimovic #Leao #Musacchio #Bennacer #Castillejo - DiMarzio : #Milan | I convocati per la #Fiorentina: out #Bennacer - CalcioWeb : +++ L' @acmilan NON SI FERMA, SUCCESSO ANCHE CONTRO LA FIORENTINA +++ - DavideAmadio4 : RT @_enz29: Il Milan contro la Fiorentina perderà - cicco93as : RT @_enz29: Il Milan contro la Fiorentina perderà -