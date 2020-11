Milan Fiorentina 2-0 LIVE: Bonaventura pericoloso (Di domenica 29 novembre 2020) Allo stadio San Siro, il match valido per la 9ª giornata di Serie A 2020/2021 tra Milan e Fiorentina: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE (-Dall’inviato a San Siro, Mario Labate) Allo stadio “San Siro”, Milan e Fiorentina si affrontano nel match valido per la 9ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Milan Fiorentina 2-0 MOVIOLA 81? Occasione per il Milan – Theo Hernandez parte con un treno sulla sinistra innescando il contropiede del Milan, il suo passaggio a Rebc è però troppo lungo. 74? Occasione per la Fiorentina – Cross dalla destra su cui si avventa prontamente Bonaventura ma la sua deviazione è respinta col corpo da Kjaer che guadagna ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 29 novembre 2020) Allo stadio San Siro, il match valido per la 9ª giornata di Serie A 2020/2021 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca(-Dall’inviato a San Siro, Mario Labate) Allo stadio “San Siro”,si affrontano nel match valido per la 9ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi2-0 MOVIOLA 81? Occasione per il– Theo Hernandez parte con un treno sulla sinistra innescando il contropiede del, il suo passaggio a Rebc è però troppo lungo. 74? Occasione per la– Cross dalla destra su cui si avventa prontamentema la sua deviazione è respinta col corpo da Kjaer che guadagna ...

