Milan-Fiorentina 1-0, difesa viola immobile, gol di Romagnoli / LIVE (Di domenica 29 novembre 2020) Avvio di marca rossonera, ma buona risposta viola per la sfida tra Milan e Fiorentina in campo per obiettivi molto diversi: i rossoneri per mantenere il primato, i viola per cerare di tirarsi su da ... Leggi su lanazione (Di domenica 29 novembre 2020) Avvio di marca rossonera, ma buona rispostaper la sfida train campo per obiettivi molto diversi: i rossoneri per mantenere il primato, iper cerare di tirarsi su da ...

AntoVitiello : Cinque assenze per il #Milan nel match odierno contro la #Fiorentina a San Siro: #Ibrahimovic #Leao #Musacchio #Bennacer #Castillejo - DiMarzio : #Milan | I convocati per la #Fiorentina: out #Bennacer - CalcioNews20192 : Milan - Fiorentina - Serie A - Analisi , Risultato & Pronostico!!! - matteo84p : RT @stoavvelenato: Primo tiro: gol Tiro fiorentina: palo Rigore inventato milan Eh ma sono forti, molto forti - diavolisempre : 30minuti di gara Milan 5 tiri in porta fiorentina 1. ma per pardo il milan è cinico e la viola sfortunata. ma manda… -