Milan | Bonera | «Altro piccolo tassello Lavoriamo come per l’ultimo Scudetto»

(Di domenica 29 novembre 2020) Danieleha parlato dopo la vittoria contro la Fiorentina a San Siro. Ecco le dichiarazioni del sostituto di Pioli in panchina Daniele, collaboratore tecnico di Pioli, è intervenuto ai microfoni di DAZN dopo la gara con la Fiorentina. LA GARA – «E’ unnel nostro puzzle. Sapevamo che avremmo avuto difficoltà, ma abbiamo agito e reagito da grande squadra quale siamo». PIOLI – «Siamo un gruppo vero e sano, con dei valori. Pioli si è complimentato, ma erase fosse con noi. Lo è tutti i giorni». ULTIMO– «Siamo cresciuti in autostima grazie al lavoro quotidiano. Siamo uniti anche nei momenti difficili. Stiamo bene a lavorare insieme aello». LEGGI LE DICHIARAZIONI COMPLETE SU ...

MilanPress_it : 'Aspettiamo Pioli' ????? - persemprecalcio : @lucapagni ????#MilanFiorentina?Il #Milan di #Pioli (#Bonera in panca) ha regolato la Fiorentina di Prandelli anche… - persemprecalcio : @andreafabris96 ????#MilanFiorentina?Il #Milan di #Pioli (#Bonera in panca) ha regolato la Fiorentina di Prandelli a… - Gazzetta_it : #Milan #Bonera: 'Messo un altro tassello al puzzle. Abbiamo giocato da grande squadra' - MilanWorldForum : Bonera a MTV. Le dichiarazioni -) -

Ultime Notizie dalla rete : Milan Bonera

Daniele Bonera a Sky Sport: "Kessie? Gli errori fanno parte del lavoro. Non so se Ibra lo lascerà tirare ancora" ...Il Milan vince ancora, 2-0 alla Fiorentina, e al termine dell'incontro Daniele Bonera, in panchina al posto di Pioli, è intervenuto a Dazn: "Cosa vedo in questa vittoria? Altro tassello da mettere in ...