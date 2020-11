Milan, 3 punti per superare il record di Ancelotti. Attesa per il tampone di Pioli (Di domenica 29 novembre 2020) Il Milan contro la Fiorentina andrà a caccia dei tre punti per superare il record di Ancelotti. Attesa per il tampone di Pioli Il Milan oggi scende in campo contro la Fiorentina a caccia di tre punti che le permetterebbero di staccare ulteriormente la Juventus e fare meglio di altri Milan del passato. Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, i rossoneri non perdono dall’8 marzo ? ma nel frattempo corre meglio del Milan 2010/2011: dopo 8 giornate, Allegri inseguiva con 17 punti; oggi Pioli comanda a 20, stesso score di un’altra squadra tricolore, quello di Ancelotti nel 2003-04. Per capire dove potra? arrivare il giovane Diavolo ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 29 novembre 2020) Ilcontro la Fiorentina andrà a caccia dei treperildiper ildiIloggi scende in campo contro la Fiorentina a caccia di treche le permetterebbero di staccare ulteriormente la Juventus e fare meglio di altridel passato. Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, i rossoneri non perdono dall’8 marzo ? ma nel frattempo corre meglio del2010/2011: dopo 8 giornate, Allegri inseguiva con 17; oggicomanda a 20, stesso score di un’altra squadra tricolore, quello dinel 2003-04. Per capire dove potra? arrivare il giovane Diavolo ...

AntoVitiello : Partita devastante di Theo #Hernandez, oltre all'alieno #Ibrahimovic (per lo svedese problema muscolare, nelle pros… - AntoVitiello : Il #Milan vince una gara difficilissima a #Napoli, tre punti che pesano come un macigno. Grazie alle prodezze di… - OptaPaolo : 20 - Questa è la seconda volta nell'era dei tre punti a vittoria che il #Milan ottiene almeno 20 punti nelle prime… - gio_colella : @GmaHappymilan @acmilan Buongiorno Mirella ?????? e buona domenica. Oggi gioca il nostro Milan speriamo x i 3 punti ???????????????. - MilanWorldForum : Milan: battere la Fiorentina per l'ennesimo record. Le news -) -