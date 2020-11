Michele Emiliano scrive alle mamme pugliesi “i vostri figli non torneranno a scuola” | pronta nuova ordinanza

Leggi su baritalianews

(Di domenica 29 novembre 2020) In Puglia sulla scuola è giàuna, identica alla precedente. A renderlo noto è stato il governatore puglieseche ha rassicurato lepromettendo che non farà ritornare a scuola i loro. Il decreto sulla scuola a firma del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte scadrà il prossimo 3 dicembre. Si pensa che dal 4 dicembre potrebbe essercimente la didattica a distanza solo per le superiori.firmerebbe un’, identica alla precedente, più restrittiva rispetto al decreto del governo consentendo ai genitori di scegliere, già delementari, la didattica a distanza o in presenza. Luigi Negri, vicepresidente della Federazione ...