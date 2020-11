METEO matto? Piste da sci | prevista Molta NEVE su Italia e scarsa su Svizzera e Austria

Leggi su meteogiornale

(Di domenica 29 novembre 2020) Gransu versanti alpinini, secondo il Centroeuropeo Anomalia precipitazioni sino Epifania. Ineccesso disu Alpi, indeficit.Le proiezioni del centroeuropeo per i prossimi 45 giorni prospettano l’avvio della stagione invernale per l’con caratteristiche abbastanza prossime alla normalità climatica. C’è poi da aggiungere che, come abbiamo visto in alcuni approfondimenti, che gli indici climatici di comportamento alterneranno ancor di più le condizioniinvernali in Europa. Ma di ciò ne parleremo degli appositi approfondimenti. Nell’osservare le proiezioni del centroeuropeo abbiamo immediatamente notato che la precisione ...