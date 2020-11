Messi dedica il gol a Maradona: braccia al cielo e maglia del Newell’s – VIDEO (Di domenica 29 novembre 2020) Lionel Messi è forse il calciatore che è stato accostato con più forza a Diego Armando Maradona: la sua emozionante esultanza – VIDEO Lionel Messi è stato il calciatore più avvicinato a Maradona negli anni. Il numero 10 sulla schiena, il sinistro magico, la corporatura e il suo modo di giocare lo collocano in quella sfera. Oggi Messi ha segnato il gol del 4-0 in Barcellona-Osasuna ed ha subito dedicato la rete a Diego, scomparso lo scorso mercoledì: braccia al cielo e maglia del Newell’s Old Boys. GUARDA LO SPECIALE Maradona SUL NOSTRO CANALE YOUTUBE De ? a ?, de leproso a leproso ??? El mejor del mundo y su homenaje a #D10S, con los colores del corazón.#DiegoEterno ? ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 29 novembre 2020) Lionelè forse il calciatore che è stato accostato con più forza a Diego Armando: la sua emozionante esultanza –Lionelè stato il calciatore più avvicinato anegli anni. Il numero 10 sulla schiena, il sinistro magico, la corporatura e il suo modo di giocare lo collocano in quella sfera. Oggiha segnato il gol del 4-0 in Barcellona-Osasuna ed ha subitoto la rete a Diego, scomparso lo scorso mercoledì:aldelOld Boys. GUARDA LO SPECIALESUL NOSTRO CANALE YOUTUBE De ? a ?, de leproso a leproso ??? El mejor del mundo y su homenaje a #D10S, con los colores del corazón.#DiegoEterno ? ...

Non poteva mancare la dedica di Lionel Messi a Diego Armando Maradona. Da due giorni si sprecano in campo le dediche per il Pibe de Oro, ma quella di Lionel Messi era sicuramente la più attesa. E ...

Barcellona-Osasuna 4-0: gol di Messi e dedica a Maradona (VIDEO)

Lionel Messi ha messo la firma in Barcellona-Osasuna, siglando il 4-0 che ha chiuso i conti. La 'Pulce' argentina ha esultato ricordando Diego Armando Maradona ...

Non poteva mancare la dedica di Lionel Messi a Diego Armando Maradona. Da due giorni si sprecano in campo le dediche per il Pibe de Oro, ma quella di Lionel Messi era sicuramente la più attesa. E ...Lionel Messi ha messo la firma in Barcellona-Osasuna, siglando il 4-0 che ha chiuso i conti. La 'Pulce' argentina ha esultato ricordando Diego Armando Maradona ...