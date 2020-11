Mes e Bilancio Ue, due veti e un futuro (prevedibile). Scrive Giacalone (Di domenica 29 novembre 2020) Due veti segnano la scena europea. Il loro esito disegna il futuro prevedibile. Quel che significano smentisce molti dei luoghi comuni sull’Ue bancaria, contabile e monetaria. È quella politica ad andare avanti. Il primo veto, in ordine di tempo, è quello italiano sulla riforma del Meccanismo europeo di stabilità. Irragionevole e masochista, messo dal governo Conte 1. Dissero che era necessario perché la riforma introduceva la possibilità di un default sovrano. Triplo errore: a. supporre che quel pericolo non esista mai è privo di senso; b. già il solo sostenerlo attira su di sé il sospetto che il sia concreto; c. è come sostenere che la presenza di un defibrillatore induce la possibilità dell’infarto. Semmai il contrario: non provoca alcun infarto, ma nel caso accada contrasta il decesso. Quel veto è rimasto a marinare e ora, ... Leggi su formiche (Di domenica 29 novembre 2020) Duesegnano la scena europea. Il loro esito disegna il. Quel che significano smentisce molti dei luoghi comuni sull’Ue bancaria, contabile e monetaria. È quella politica ad andare avanti. Il primo veto, in ordine di tempo, è quello italiano sulla riforma del Meccanismo europeo di stabilità. Irragionevole e masochista, messo dal governo Conte 1. Dissero che era necessario perché la riforma introduceva la possibilità di un default sovrano. Triplo errore: a. supporre che quel pericolo non esista mai è privo di senso; b. già il solo sostenerlo attira su di sé il sospetto che il sia concreto; c. è come sostenere che la presenza di un defibrillatore induce la possibilità dell’infarto. Semmai il contrario: non provoca alcun infarto, ma nel caso accada contrasta il decesso. Quel veto è rimasto a marinare e ora, ...

