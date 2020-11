Mercato Juventus, Khedira verso la premier: due top club sul tedesco (Di domenica 29 novembre 2020) Mercato Juventus – In casa Juventus si pensa non solo ai possibili acquisti da effettuare nel prossimo mese di gennaio, ma anche alle possibili cessioni. Uno degli elementi destinati a lasciare la squadra di Andrea Pirlo è il centrocampista tedesco Sami Khedira, di fatto ai margini della rosa visto che finora non ha collezionato nemmeno un minuto giocato. Per l’ex mediano del Real Madrid è in arrivo una probabile cessione già a gennaio. Gli estimatori non gli mancano di certo in giro per il mondo, ma il calciatore pare aver effettuato la sua scelta, preferendo l’Inghilterra come futura destinazione. Mercato Juventus, Khedira verso l’addio Come riportano diversi media inglesi, nel futuro del centrocampista bianconero pare esserci la ... Leggi su juvedipendenza (Di domenica 29 novembre 2020)– In casasi pensa non solo ai possibili acquisti da effettuare nel prossimo mese di gennaio, ma anche alle possibili cessioni. Uno degli elementi destinati a lasciare la squadra di Andrea Pirlo è il centrocampistaSami, di fatto ai margini della rosa visto che finora non ha collezionato nemmeno un minuto giocato. Per l’ex mediano del Real Madrid è in arrivo una probabile cessione già a gennaio. Gli estimatori non gli mancano di certo in giro per il mondo, ma il calciatore pare aver effettuato la sua scelta, preferendo l’Inghilterra come futura destinazione.l’addio Come riportano diversi media inglesi, nel futuro del centrocampista bianconero pare esserci la ...

