Meditazione al top al tempo del Covid-19 Siamo tutti neofiti

Leggi su kronic

(Di domenica 29 novembre 2020) Sarà per colpa dello stress da-19 ma gli italiani hanno imparato a fare, in pandemia ciriscopertiCome si dice: “la calma è la virtù dei forti”, dovrebbe essere così anche quando si vive un anno pandemico, con il-19 che ci ha chiuso in caso e ci a costretti a scontare una pena inaspettata, tra smart-working, didattica a distanza e coprifuoco. Quest’anno più che mai la nostra mente è stata messa a dura prova dal lockdown e dalla crisi sanitaria, che stanno impattando fortemente sulle condizioni psicologiche di buona parte della popolazione. Per questo motivi molti sono ricorsi alla. LEGGI QUI>>> Con il19 poco amore e poca libido, lo dicono gli esperti La ...