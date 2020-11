Matteo Renzi, il ritorno del kamikaze (Di domenica 29 novembre 2020) Non bastasse Berlusconi, adesso anche Renzi è diventato buono. O meglio: lui è sempre lo stesso di prima, con qualche chilo in meno e qualche capello bianco in più. Potesse riavvolgere il nastro, rifarebbe tutto daccapo dal principio alla fine, senza la minima resipiscenza. Ma nonostante ciò, sta godendo di un trattamento che per molti versi fa il paio con quello del Cavaliere, un tempo considerato al pari di Totò Riina, ma ora improvvisamente riabilitato nei commenti, nelle interviste allusive, nelle dichiarazioni zuccherose, addirittura coccolato e che Dio ce lo conservi a lungo. Come mai questa beatificazione di Silvio, a capirlo ci arriva chiunque: un vasto fronte politico e istituzionale sta cercando di sganciarlo da Salvini, per cui l’uomo deve sentirsi protetto a sinistra e illuso di poter ambire, tra un anno e mezzo, nientemeno che al Colle più alto. Pure ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 29 novembre 2020) Non bastasse Berlusconi, adesso ancheè diventato buono. O meglio: lui è sempre lo stesso di prima, con qualche chilo in meno e qualche capello bianco in più. Potesse riavvolgere il nastro, rifarebbe tutto daccapo dal principio alla fine, senza la minima resipiscenza. Ma nonostante ciò, sta godendo di un trattamento che per molti versi fa il paio con quello del Cavaliere, un tempo considerato al pari di Totò Riina, ma ora improvvisamente riabilitato nei commenti, nelle interviste allusive, nelle dichiarazioni zuccherose, addirittura coccolato e che Dio ce lo conservi a lungo. Come mai questa beatificazione di Silvio, a capirlo ci arriva chiunque: un vasto fronte politico e istituzionale sta cercando di sganciarlo da Salvini, per cui l’uomo deve sentirsi protetto a sinistra e illuso di poter ambire, tra un anno e mezzo, nientemeno che al Colle più alto. Pure ...

ARRIVA LA REGIA DEL RECOVERY. CONTE E IL QUIRINALE SONO PRUDENTI di Serenella Mattera ROMA. Un rimpasto “pilotato”. Un cambio di squadra che dia slancio al governo ma non precipiti tutti in una crisi ...

ROMA - Il senatore Matteo Renzi (foto), fondatore di Italia Viva, ha pubblicato un post su Facebook in cui esprime solidarietà alla Sardegna dopo ...

